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ФБР "зламало" iPhone 11 Pro Max без допомоги Apple
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Останнім часом було багато новин про те, що ФБР просило Apple розблокувати iPhone 5 і iPhone 7 людини, яка напала у грудні на військово-морську базу авіації США. Втім, компанія категорично відмовилася це зробити.
Навіть президент Дональд Трамп намагався натиснути на "яблучну" корпорацію. Остання відмовляється виконувати цю вимогу, але, як з'ясувалося, ФБР може отримати потрібну інформацію і без допомоги Apple.
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У минулому році слідчим ФБР було доручено оформити ордер на обшук власності Бариса Алі Коха. Серед вилучених речей був і iPhone 11 Pro Max, до якого, якщо вірити джерелу, ФБР змогло самостійно отримати доступ. Підтверджує це той факт, що смартфон був вилучений 11 жовтня 2019 року, а через майже три тижні, 30 жовтня, ФБР отримало ордер на обшук.
Барис Алі Кох звинувачується у сприянні втечі свого брата, який причетний до злочину на ґрунті ревнощів і після його скоєння екстрено покинув США.
За словами адвоката Коха, смартфон його підопічного був заблокований і захищений паролем, який він не передавав спецслужбам. "Злом" пристрою пов'язують з використанням ФБР спеціального комплексу GrayKey, завдяки якому можна обійти протоколи безпеки Apple для доступу до особистих даних користувача.
В опублікованому пізніше звіті зазначено, що ФБР дійсно успішно застосувало комплекс для отримання доступу до вмісту iPhone 11 Pro Max. Ми ж зауважимо, що популяризація GrayKey ведеться ще з 2018 року, коли цей метод "злому" визнали ефективним для обходу блокування та пароля iPhone. Як повідомляється, зараз комплекс активно використовується спецслужбами США.
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