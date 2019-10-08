У США створили електролітак з вертикальним зльотом: відео

У США компанія Kitty Hawk створила електричний літак Heaviside (HVSD), який здатний здійснювати вертикальний зліт.

Відзначається, що вага нового літака HVSD становить третину від ваги легкомоторного авіасудна моделі Cessna. Він розрахований на одну людину.

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HVSD здатний розвивати швидкість до 322 кілометрів на годину і пролетіти майже 90 кілометрів за 15 хвилин. Апарат працює на восьми пропелерах і шести електричних двигунах. При цьому рівень шуму у Heaviside в сто разів нижче, ніж у звичайного вертольота.

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