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У США студент вимагає від Apple мільярд доларів за перенесений стрес

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Американський студент подав до суду на Apple - фото 1
Американський студент подав до суду на Apple / appleinsider

У США студент Усман Ба подав позов до суду на компанію Apple через те, що її програмне забезпечення з розпізнавання обличчя помилково прийняло його за злодія.

Поліція затримала 18-річного хлопця в його будинку в Нью-Йорку. Його звинуватили в крадіжках, що відбувалися в магазинах Apple. Але в той день, коли злочинець обікрав магазин в Бостоні, студент був на своєму випускному вечорі в районі Манхеттена. Вияснилося, що злодій дійсно схожий на Ба.

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Програма з розпізнавання обличчя помилково прийняла хлопця за злодія - фото 323524
Програма з розпізнавання обличчя помилково прийняла хлопця за злодія

"В результаті в системі розпізнавання обличчя могли помилково зв'язати його ім'я і фотографію злочинця. Apple використовує систему в своїх магазинах для захисту від крадіжок", – йдеться в повідомленні.

Хлопець заявив, що він переніс сильний стрес через необґрунтовані звинувачення. Тому компанія Apple повинна виплатити йому 1 мільярд доларів моральної компенсації.

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Джерело: bloomberg
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