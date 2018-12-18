У США старий пікап продають за ціною Ferrari

Цей пікап Dodge серйозно допрацювали в ательє / Truck Trend

На продаж виставили пікап Dodge Power Wagon 1949 року за космічні гроші.

Це – не рідкісна колекційна модель, проте ціна шокує – 318 тис. доларів. За ці гроші можна купити суперкар Ferrari.

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Справа в тому, що цей пікап Dodge серйозно допрацювали в ательє Legacy Classic Trucks. У нього повністю нова чотирьохдверна кабіна і величезні 40-дюймові шини. Також звертають на себе увагу сталеві бампери і лебідка. У салоні з'явилися сучасні крісла.

Під капотом ховається 5,9-літровий турбодизель Cummins потужністю 350 л. с. і максимальним обертовим моментом 813 Н ∙ м. У парі з ним працює 4-ступінчаста АКПП. Крім того, встановлено нові мости і повністю перероблена підвіска, а кліренс збільшений на 50 мм.

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