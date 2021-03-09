У США старенький ВАЗ продають за ціною Mitsubishi: фото

У США виставили на продаж старий ВАЗ-2110. За седан 2001 року випуску хочуть вторгувати 10 950 доларів: порівняно в США коштують дворічні Mitsubishi Mirage з пробігом 40-60 тисяч кілометрів.

Салон DFW Cars & Trucks надав фотографії ВАЗ-21103. У США привезли майже нову десятку з пробігом 15,5 тисячі кілометрів в багатій комплектації GLI. Це означає, що у седана штатно встановлені електросклопідіймачі по колу, протитуманні фари, а крісла оброблені велюром.

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До недоліків виставленої на продаж десятки можна віднести тріщини на передній панелі, нестандартні диски і шини, а також брудні дверні карти. Продавець стверджує, що в салоні зберігся "запах Жигулів", технічно автомобіль у повному порядку і ніяких нарікань щодо двигуна, коробки передач і роботи зчеплення немає.

Оскільки мова йде про ВАЗ-21103, під капотом атмосферний 1,5-літровий інжекторний 16-клапанний двигун потужністю 94 кінські сили. Агрегат поєднується з 5-швидкісною механікою, привід – на передню вісь.

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