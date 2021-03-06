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Гігантський торт на колесах побив рекорд швидкості: кумедне відео

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Після побиття рекордів торти-боліди з'їли - фото 1
Після побиття рекордів торти-боліди з'їли

Власники американського казино побили Ilani незвичайний рекорд. На честь відкриття закладу вони побудували найшвидший у світі торт. Зовні він нагадує гоночний болід. Торт на колесах вдалося розігнати до 30 кілометрів на годину.

Подію присвятили церемонії відкриття казино, що має гігантську 6-поверхову парковку на 2700 місць. На честь цього вирішили побити відразу два рекорди Гіннеса: найтривалішу дистанцію, пройдену самохідним тортом, і максимальну швидкість, яку вдалося досягти цьому смаколику на колесах.

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Представники Ilani підійшли до справи з усією відповідальністю. Так, торт у вигляді гоночного боліда зробила компанія Black Sheep Custom Cakes, а за кермом сидів відомий американський автогонщик Майкл Андретті. Згідно з умовами, загальна їстівна маса авто не повинна була бути меншою, ніж 90%. Усе інше виготовили з міцних матеріалів, включаючи алюмінієву раму.

На створення двох їстівних автомобілів витратили 46 годин, а загальна маса болідів виявилася 303 кілограми. Майкл Андретті виступав на солодкій копії Lola-Chevrolet T91 / 00. Примітно, що у 1991 році саме така машина зробила його чемпіоном серії PPG Indy Car World Series. Другу машину стилізували під Penske PC-7, на якому у 1979 році виступав в PPG Indy Car World Series Маріо Андретті.

У підсумку на білому боліді вдалося розвинути швидкість 27,48 км/год, таким чином перевершивши рекорд 2012 року у три рази. Цей же автомобіль пройшов максимальну дистанцію 106,62 метра. Обидва досягнення потрапили до Книги рекордів Гіннесса. Після заїзду солодкі машини, ясна річ, з'їли.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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