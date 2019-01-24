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У США старенький Land Rover розбомбили з танка: епічне відео

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Дивіться, як старий Land Rover розривається на щіпки - фото 1
Дивіться, як старий Land Rover розривається на щіпки / youtube

Любителі вибухів з проекту FullMag вирішили рознести на шматки старий Land Rover Discovery і зняти процес у слоу-мо.

Знаряддям праці стали танк М60 і великокаліберна безвідкатна гармата.

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Відзначимо, що автомобіль був все ще на ходу перед тим, як снаряд, випущений з танкової гармати вщент розніс всю передню частину. На кадрах після пострілу видно, що снаряд влучив прямо у двигун і буквально розколов його на частини.

А з безвідкатною гарматою екстремали вигадали доволі хитро. Безвідкатним це знаряддя називається, бо не відкочується назад силою віддачі, як звичайна гармата. Спеціальний газовідвідий механізм утримує знаряддя на місці. І саме під струмінь цих газів поставили автомобіль. Тиск газів виявився настільки великим, що автомобіль в одну мить перетворився на зім'яту купу металу і пластика. У салоні видно лахміття від подушок безпеки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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