Renault презентувала крос-версію седана Logan

Як виглядає оновлений Renault Logan і якими новинками оснастили авто.

Наразі "позашляховий" Renault Logan представлений тільки в Еквадорі, там модель зветься Crossover.

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Цікаво, що "кросовер" був анонсований для цієї країни ще в листопаді 2018-го, але просувати новинку почали лише в січні 2019-го, причому рекламують седан в соцмережах, а ось на місцевому офіційному сайті марки його ще немає. У Південній Америці досі продають дореформені Logan і Sandero, тому і Crossover створений на базі дорестайлінгової машини. Автомобілі для еквадорського ринку виробляють в сусідній Колумбії.

Призначений для Еквадору крос-седан отримав пластиковий незабарвлений обвіс по периметру кузова. З відмінностей: на даху Crossover встановили рейлінги, на дверях з'явилися чорні молдінги. Дорожній просвіт еквадорської версії становить 195 мм замість 157 мм у стандартній локальній Renault.

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