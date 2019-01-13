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У США пройде перший в історії вегетаріанський тиждень моди

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Захід пройде в Лос-Анджелесі - фото 1
Захід пройде в Лос-Анджелесі / estilistas

Чотириденний захід пройде у California Market Center у Лос-Анджелесі.

З 1 по 4 лютого пройде перший вегетаріанський тиждень моди – Vegan Fashion Week (VFW).

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Її засновником виступила захисниця прав тварин Еммануель Ріенда. VFW відкриє вечірка у Музеї природознавства Лос-Анджелеса, де перед гостями з промовою про проблеми клімату виступить лауреат Нобелівської премії миру Роберт Лемперт.

Захід пройде у California Market Center, і буде охоплювати подіумні шоу та презентації дизайнерів, які підтримують усвідомленість у фешн-індустрії, а також виставку, присвячену еволюції веганської моди.

Також у рамках тижня будуть представлені інноваційні, які не шкодять тваринам, альтернативи в області краси, їжі та моди.

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Джерело: thefashionspot
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