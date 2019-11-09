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У США собаку навчили говорити: вона вже знає 29 слів
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Логопед зі США Крістіна Хангер навчила свою собаку "говорити". Щоправда, робить це вона за допомогою спеціальної дошки з кнопками.
За словами Хангер, за 16 місяців щоденних тренувань її собака Стелла вивчила 29 слів і навіть може формувати з них невеликі фрази. На своєму сайті логопед докладно розповідає, як вчила свою собаку "говорити", а в Instagram ділиться відео з успіхами Стелли.
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Логопед зробила дошку з великими кнопками, які при натисканні відтворюють звуковий файл з певним словом. Наприклад, "на вулицю", "їсти", "грати", "м'яч", "пляж" та інші. Крім того, є кілька кнопок з іменами: Стелла, Христина і Джейк (наречений господині).
Першим вона навчила собаку вислову "на вулицю" (outside). Щоразу, коли вони виходили гуляти, Хангер натискала відповідну кнопку, і поступово собака зрозуміла, що сама може покликати господарів вийти погуляти з допомогою кнопки.
Подібним способом логопед навчила Стеллу іншим словами, що виражають певну дію або прохання. Пізніше Крістіна вирішила навчити собаку "виражати емоції" – на дошці з'явилися кнопки "щасливий", "сумний" та інші. За словами Хангер, одного разу собака навіть склала фразу "Я тебе не люблю", коли її НЕ погодували занадто рано вранці.
Логопед взяла за основу тренувань зі Стелою вправи для однорічних і дворічних дітей, а також додатки для гаджетів, що складаються з набору слів з картинками і аудіосупроводу.
"Мовні навички Стелли продовжують розвиватися і розквітають значно ширше, ніж я могла собі уявити. Подорожуючи, ми брали з собою дошку з кнопками і ставили їх у різних місцях. Це ніяк не вплинуло на "мову" Стелли".
"Собаки гавкають, скиглять, гарчать, усміхаються, стрибають від радості і драматично зітхають. Це все форми виразної комунікації. Навіть без вербальної мови собаки показують, що їм є чим поділитися зі своїм власником. Так що ж станеться, якщо ми дамо собакам доступ до слів, які ми говоримо їм кожен день?", – каже Хангер.
Дослідження показують, що середньостатистична собака розуміє приблизно 165 слів, а деякі собаки навчені розуміти 250 слів і жестів. Таким чином, учені вважають, що когнітивні і лінгвістичні здібності собаки приблизно на рівні дворічного малюка.
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