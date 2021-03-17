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Коли у кота почалась криза: епічне фото

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Кіт, який переживає стрес - фото 1
Кіт, який переживає стрес

Не тільки люди можуть впадати у депресію від стресу, а й домашні улюбленці. І засмучений кіт на фото це лише підтверджує

На платформі Reddit користувач з ніком friendlynoodless поділився кумедним та сумним фото водночас, яке швидко піднялось у тренди мережі. За короткий час допис зібрав понад 116 тисяч балів та понад тисячу коментарів.

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А все тому, що пандемія стала звичним словом для багатьох сьогодні, але й далі викликає не найприємніші емоції. Зміна ритму життя, відсутність можливості мандрувати та постійний стрес – це знайомо багатьом. І не лише людям, а й їхнім домашнім улюбленцям. І кіт автора цьому доказ, адже у пухнастика на прізвисько Noodle (Локшина) зараз такий важкий час, що він рятується від світу у...холодильнику. Окремої уваги заслуговує вираз мордочки головного героя, адже не тільки нам інколи хочеться втекти кудись і запастись смаколиками.

sometimes Noodle prefers to have his existential crisis in the fridge from r/aww

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