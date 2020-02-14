У США собака принесла додому цуценя, але щось пішло не так

У Вашингтоні, штат Вірджинія, собака принесла додому чуже дитинча. Господарі відразу запідозрили, що в них в оселі з'явилась не зовсім собака, через що викликали фахівців.

Собака принесла ведмедика з прогулянки – вона тримала його за холку. Сім'я зрозуміла, що малюк, якого приніс їх вихованець, не собачої породи, і викликала Службу охорони рибних ресурсів і диких тварин США. Фахівці служби, у свою чергу, відправили ведмедика до Центру дикої природи, припустивши, що він осиротів.

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Ветеринари обстежили малюка і з'ясували, що це здоровий самець з пронизливим голосом. Його вага була всього 540 грамів. Ведмедика помістили в інкубатор і призначили графік годування з пляшечки.

В інкубаторі у малюка була сусідка – маленька ведмедиця, яку майже замерзлою 28 січня знайшли працівники, ремонтували лінії електропередач. Обом ведмежатам по 2-3 тижні.

Нову маму для дівчинки знайшли вже 10 лютого: її поклали біля входу в вольєр, і ведмедиця забрала її собі на виховання. Маму для малюка, якого принесла собака, зараз шукають.

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