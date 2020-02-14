Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

У США собака принесла додому цуценя, але щось пішло не так

  • 33
Той кумедний момент, коли цуценя виявилося ведмежам - фото 1
Той кумедний момент, коли цуценя виявилося ведмежам

У Вашингтоні, штат Вірджинія, собака принесла додому чуже дитинча. Господарі відразу запідозрили, що в них в оселі з'явилась не зовсім собака, через що викликали фахівців.

Собака принесла ведмедика з прогулянки – вона тримала його за холку. Сім'я зрозуміла, що малюк, якого приніс їх вихованець, не собачої породи, і викликала Службу охорони рибних ресурсів і диких тварин США. Фахівці служби, у свою чергу, відправили ведмедика до Центру дикої природи, припустивши, що він осиротів.

І ще: Якби собаки вміли розмовляти: епічне відео

Ветеринари обстежили малюка і з'ясували, що це здоровий самець з пронизливим голосом. Його вага була всього 540 грамів. Ведмедика помістили в інкубатор і призначили графік годування з пляшечки.

В інкубаторі у малюка була сусідка – маленька ведмедиця, яку майже замерзлою 28 січня знайшли працівники, ремонтували лінії електропередач. Обом ведмежатам по 2-3 тижні.

У США собака принесла додому цуценя, але щось пішло не так - фото 386016

У США собака принесла додому цуценя, але щось пішло не так - фото 386017

У США собака принесла додому цуценя, але щось пішло не так - фото 386018

У США собака принесла додому цуценя, але щось пішло не так - фото 386019

Нову маму для дівчинки знайшли вже 10 лютого: її поклали біля входу в вольєр, і ведмедиця забрала її собі на виховання. Маму для малюка, якого принесла собака, зараз шукають.

Читайте також: Як собака зустрічав астронавтку, яку не бачив майже рік: зворушливе відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Днем святого Валентина 2020: побажання для закоханих
  • 11 лютого, 16:19
  • 99362
Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист
  • 11 лютого, 18:00
  • 444
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2096520
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл