У США собака-поводир став магістром

Цей собака допоміг своїй господарці у навчані / usatoday

Золотистий ретривер Гріффін отримав диплом про вищу освіту американського університету Кларксона разом зі своєю господинею Бріттані Хоулі.

25-річна американка користується інвалідним візком, і на всі лекції та практичні заняття разом із нею ходить собака-поводир.

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Хоулі отримала ступінь магістра з ерготерапії (медична область зі щоденного догляду за пацієнтами), тому Гріффін видали почесний диплом по тій же дисципліні.

Я йшла з ним до випускного з першого дня. Він робив усе те ж, що і я, – розповіла дівчинка.

У Хоулі хронічний біль з народження, тому вона постійно пересувається за допомогою інвалідного візка. Гріффін відчиняє їй двері, вмикає світло, подає предмети, а також допомагає переносити хворобу, через яку дівчина часто впадає у депресію.

В університеті пса похвалили за "екстраординарні зусилля" та "старанну відданість" стосовно студентки.

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