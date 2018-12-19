Домашні улюбленці, які обожнюють ялинки: епічні фото

Коти та собаки обожнюють зимові свята, тому часто від цього страждають ялинки та прикраси. Ось як виглядають домівки власників домашніх улюбленців у найбільш вдалий момент.

Кожен, у кого є чотирилапий друг, знає, що зима – це не просто святкова пора, а й час, коли прикрашання домівки може перетворитись не тільки у чудове проведення часу. Більшість котів та собак доволі небайдужі до дерева у помешканні. Не варто забувати і про те, що іграшки та гірлянди викликають захват не лише у дітей, а й в улюбленців також. Щоправда, така любов до святкових декорацій закінчується не дуже естетично.

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Джерело всіх фото: zefirka

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