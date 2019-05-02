У США шукають тестувальника матраців за 50 тисяч доларів

Американська компанія з виробництва матраців оголосила конкурс на вакансію тестувальника матраців. Про це повідомляється на офіційному YouTube-каналі KELOLAND News.

Відомо, що претендентові необхідно буде не тільки лежати на матраці, але і їсти, читати, працювати за комп'ютером. Працівникові необхідно перевірити зручність ліжка для голови і ніг.

Це цікаво: Три звички покупців, які дратують персонал магазину

Скільки людей вже відгукнулося на вакансію і які основні вимоги до претендента поки невідомо.

Читайте також: Як недосип позначаються на кар'єрі