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У США шукають тестувальника матраців за 50 тисяч доларів

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У США шукають тестувальника матраців за шалені гроші - фото 1
У США шукають тестувальника матраців за шалені гроші / database

Американська компанія з виробництва матраців оголосила конкурс на вакансію тестувальника матраців. Про це повідомляється на офіційному YouTube-каналі KELOLAND News.

Відомо, що претендентові необхідно буде не тільки лежати на матраці, але і їсти, читати, працювати за комп'ютером. Працівникові необхідно перевірити зручність ліжка для голови і ніг.

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Скільки людей вже відгукнулося на вакансію і які основні вимоги до претендента поки невідомо.

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Джерело: youtube
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