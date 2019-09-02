У США школа прибрала з бібліотеки книжки про Гаррі Поттера: причина вас вразить

Це вже не перша заборона книжок про Гаррі Поттера

Католицька школа штату Теннессі виключила з власної бібліотеки серію книг про Гаррі Поттера. Як передає видання The Tennessean, наполіг на цьому пастор Ден Ріхілл: він вирішив, що фентезійні романи про хлопчика-чарівника описують справжні заклинання.

"Ці книги розповідають про магію як про щось одночасно хороше і погане – що зовсім не так. Насправді це досить хитрий обман", – написав пастор батькам учнів.

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Також він підкреслив, що прокльони та закляття, які були описані в книгах – справжні. Це, на думку священника, може стати причиною викликання злих духів.

Як стверджує Ріхілл, перед остаточним рішенням він навіть зв'язався з декількома екзорцистами зі США і Ватикану.

Ребекка Хеммел, завідувачка шкіл нешвілльської католицької єпархії, підтвердила, що у Ріхілла є повне право впливати на бібліотеку. З усім тим, вона впевнена, що вдома учні, як і раніше, можуть читати романи про Поттера. Головне, щоб вони сприйняли їх "крізь призму віри".

Книжки про Гаррі Поттера заборонили у католицькій школі

Це не перший випадок, коли церква виступає проти творчості Джоан Роулінг. У квітні цього року польські священики спалили кілька томів Гаррі Поттера разом з романом "Сутінки", африканською маскою та парасолькою Hello Kitty.

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