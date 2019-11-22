Американці створили незвичайний дім-кокон: яскраві фото

Архітектори спроєктували футуристичне помешкання у формі кокона для всіх, хто любить усамітнитись. Виглядає справді круто!

Архітектурна студія Nea Studio звела помешкання Cocoon (Кокон) на Лонг-Айленді у Нью-Йорку, який виглядає дуже незвичайно та футуристично. Річ у тому, що його круглі стіни і створюють форму кокона, закритого ззовні та відкритого всередині. Особливого затишку додає внутрішній двір з боку панорамних вікон.

І ще: У Нідерландах з'явився ідеальний дім на воді: ефектні фото

Всередині дім виглядає не менш цікаво, адже повністю адаптований до навколишнього середовища та створений з використанням екологічних технологій. Всього на 150 квадратних метрах є все необхідне, а великі розсувні двері відділяють кімнати від вулиці.

Джерело фото: neastudio.com/the-cocoon

Читайте також: Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото