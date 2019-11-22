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Американці створили незвичайний дім-кокон: яскраві фото

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Незвичайний дім у формі кокона - фото 1
Незвичайний дім у формі кокона / neastudio.com/the-cocoon

Архітектори спроєктували футуристичне помешкання у формі кокона для всіх, хто любить усамітнитись. Виглядає справді круто!

Архітектурна студія Nea Studio звела помешкання Cocoon (Кокон) на Лонг-Айленді у Нью-Йорку, який виглядає дуже незвичайно та футуристично. Річ у тому, що його круглі стіни і створюють форму кокона, закритого ззовні та відкритого всередині. Особливого затишку додає внутрішній двір з боку панорамних вікон.

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Всередині дім виглядає не менш цікаво, адже повністю адаптований до навколишнього середовища та створений з використанням екологічних технологій. Всього на 150 квадратних метрах є все необхідне, а великі розсувні двері відділяють кімнати від вулиці.

Американці створили незвичайний дім-кокон: яскраві фото - фото 369609

Американці створили незвичайний дім-кокон: яскраві фото - фото 369610

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Американці створили незвичайний дім-кокон: яскраві фото - фото 369612

Американці створили незвичайний дім-кокон: яскраві фото - фото 369613

Американці створили незвичайний дім-кокон: яскраві фото - фото 369614

Американці створили незвичайний дім-кокон: яскраві фото - фото 369615

Американці створили незвичайний дім-кокон: яскраві фото - фото 369616

Американці створили незвичайний дім-кокон: яскраві фото - фото 369617

Американці створили незвичайний дім-кокон: яскраві фото - фото 369618

Американці створили незвичайний дім-кокон: яскраві фото - фото 369619

Американці створили незвичайний дім-кокон: яскраві фото - фото 369620

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Джерело фото: neastudio.com/the-cocoon

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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