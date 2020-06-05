У США розробили ШІ для оцінки продуктивності співробітників

Стартап Enaible з американського Бостона розробив систему для власників компаній, яка за допомогою ШІ оцінює продуктивність співробітників і дає їй оцінку. Відповідно, рішення про звільнення керівник може робити на підставі даних, отриманих від програми.

Стартапи типу Enaible – не рідкість на сучасному ринку: схожі компанії пропонують спостерігати за роботою офісних або віддалених співробітників, то перевіряючи їх екран, то аналізуючи виконувані ними дії за комп'ютером, а то і дивлячись через веб-камеру за людиною, яка сидить за комп'ютером.

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Enaible, однак, пішов далі – його технологія стежить, як швидко співробітник справляється з поставленими завданнями, оцінює його продуктивність за шкалою від 0 до 100, а потім підказує менеджеру, як можна поліпшити роботу цього співробітника.

Крім того, ПЗ показує менеджеру список працівників з кращими і гіршими оцінками продуктивності. Виходячи з цих даних, у компанії можуть "об'єктивно" вирішити, кого можна звільнити, а кого – заохотити.

Попри критику технології, глава Enaible Томмі Вір називає її "необхідною" – особливо для контролю за віддаленою роботою.

Штучний інтелект спостерігатиме за продуктивністю працівників

Уявіть, що ви керуєте кимось, і ви могли б весь день стояти над цією людиною, спостерігаючи за її роботою і даючи їй слушні поради, – сказав Вір. – Це те, що ми намагаємося зробити.

Enaible працює з 2018 року і вже надає своє ПЗ кільком великим компаніям світу. За словами Віра, за часів карантину і масового переходу на дистанційну роботу число клієнтів Enaible збільшилася у чотири рази.

В основному система підходить для оцінки працівників, які виконують монотонну роботу. Це особливо зручно, якщо компанія велика, а штат тільки в одному відділі налічує сотні співробітників. У такому випадку ручний контроль за всіма працівниками забирає надто багато часу. Як показала практика, використовуючи ШІ, керівники корпорацій можуть заощадити близько 5 тисяч годин на рік. Цей час, припустив Вір, можна витратити на розвиток бізнесу в інших галузях.

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