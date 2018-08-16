У США розробили розумні окуляри, які допомагають тримати деталі у фокусі

Американські інженери з Стенфорда створили окуляри, які автоматично фокусуються на предметі, на який дивиться людина. У них встановлені датчики відстані і руху очей, а також лінзи зі змінною фокусною відстанню.

За словами провідного автора дослідження Нітіша Падманабана, це одне з найкращих рішень проблеми пресбіопії, яка проявляється в тому, що ваші очі відмовляються зосередитися на об'єктах великого плану. Це трапляється з мільйонами людей у ​​міру їхнього старіння, навіть у людей з відмінним зором. Зазвичай для компенсації пресбіопії використовують окуляри з різними фокусними відстанями для різних об'єктів. Існують прототипи окулярів із змінною фокусною відстанню, але його необхідно постійно налаштовувати вручну.

І ще: Учені назвали ефектний спосіб продовжити молодість

Розумні окуляри, які допомагають фокусуватися на об'єктах великого плану

Нові окуляри можуть змінювати фокусну відстань лінз автоматично, в залежності від того, куди спрямований погляд людини. Хоча нинішній прототип явно занадто громіздкий і обмежений для комерційного застосування, концепція здається цілком обґрунтованою.

Інженери обладнали окуляри системою автофокусування, що складається з камери глибини і двох камер для відстеження положення очей. Камера у верхній частині окулярів в реальному часі створює карту глибини, яка буде показувати відстань до різних об'єктів. Одночасно з цим датчики руху очей збирають дані про направлення погляду, після чого алгоритм накладає координати точки погляду на карту глибини.

Окуляри встигають обчислити напрямок погляду і сфокусувати лінзу за 150 мілісекунд. Діапазон зміни оптичної сили лінзи становить чотири діоптрії.

Читайте також: Чому у деяких людей постійно холодні ноги