Цей чоловік створює з піску неймовірні реалістичні скульптури

Житель Іспанії Андоні Басторріка прославився тим, що створює на пляжі з піску гіперреалістичні скульптури. Свої пісочні шедеври автор робить вже 10 років!

За словами Басторріка, деякі відвідувачі сприймають його творіння за живих істот.

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Найперша пісочна скульптура майстра була невеликою русалкою.

"Пісок зачаровує і вчить мене чомусь новому. У створенні скульптури беруть участь мільйони піщинок, які, працюючи разом, перетворюються на щось прекрасне. Але як тільки людина відступає, її творіння залишається у владі природи, яка рано чи пізно візьме своє", – поділився скульптор.

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