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Цей чоловік створює з піску неймовірні реалістичні скульптури

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Мистецтво - фото 1
Мистецтво / boredpanda

Житель Іспанії Андоні Басторріка прославився тим, що створює на пляжі з піску гіперреалістичні скульптури. Свої пісочні шедеври автор робить вже 10 років!

За словами Басторріка, деякі відвідувачі сприймають його творіння за живих істот.

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Найперша пісочна скульптура майстра була невеликою русалкою.

"Пісок зачаровує і вчить мене чомусь новому. У створенні скульптури беруть участь мільйони піщинок, які, працюючи разом, перетворюються на щось прекрасне. Але як тільки людина відступає, її творіння залишається у владі природи, яка рано чи пізно візьме своє", – поділився скульптор.

Цей чоловік створює з піску неймовірні реалістичні скульптури - фото 406163

Цей чоловік створює з піску неймовірні реалістичні скульптури - фото 406164

Цей чоловік створює з піску неймовірні реалістичні скульптури - фото 406165

Цей чоловік створює з піску неймовірні реалістичні скульптури - фото 406166

Цей чоловік створює з піску неймовірні реалістичні скульптури - фото 406167

Цей чоловік створює з піску неймовірні реалістичні скульптури - фото 406168

Цей чоловік створює з піску неймовірні реалістичні скульптури - фото 406169

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Джерело: boredpanda
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