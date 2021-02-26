Кросовер Aston Martin DBX отримає гібридну версію

У найближчі кілька років у кросовера Aston Martin DBX з'являться 3 нові версії. Однією з них буде заряджуваний від мережі гібрид. Така машина, швидше за все, запозичить силову установку у ще не представлених моделей Mercedes-AMG з індексами 63E і 73e.

На сьогодні перший кросовер британської марки не пропонує вибору силової установки. 4-літровий V8 Mercedes-AMG з двома турбокомпресорами, налаштований на віддачу 550 кінських сил і 700 Нм крутного моменту, безальтернативний і поєднується з девятидіапазонним класичним автоматом. Однак в найближчі кілька років DBX отримає ще щонайменше 3 версії, одна з яких – гібрид, що заряджається від мережі.

Це цікаво: В Україні змінили правила перевезення дітей в автомобілі

Про це побіжно згадав гендиректор Aston Martin Тобіас Мерс в інтерв'ю виданню Autocar. Він підтвердив роботу над PHEV-варіантом і анонсував появу ще двох модифікацій – вони вийдуть на ринок у третьому кварталі 2021 і другому кварталі 2022 року. Кросовер DBX PHEV, який отримає силову установку від Mercedes-AMG з індексами 63E і 73e (V8 4.0 + електромотор) дебютує до 2024 року. Позашляховик виявиться досить потужним, близько 700 кінських сил, і запропонує "пристойний запас ходу на електротязі".

Ще одна зміна стосується середньомоторного суперкара Valhalla. Проєкт вирішили переглянути. Зокрема, дводверка отримає новий двигун. Це буде якийсь "мерседесівський" електрифікований агрегат, хоча спочатку планувалося використовувати розроблену власними силами "турбошістку" TM01 об'ємом три літри.

Читайте також: Глава BMW дав невтішний прогноз щодо майбутнього Tesla