У США роздрукували ідеальне житло для карантину на 3D-принтері (ФОТО)

Якщо не знаєте, як проводити карантин – от вам крута ідея. Ця експериментальна хатина розташована в долині Сан-Луїс, штат Колорадо. Будиночок для самоізоляції складається з трьох пов'язаних між собою приміщень і розрахований на двох людей.

Як повідомляє Dezeen, стіни хатини зроблені з надрукованого на 3D-принтері саману – необпаленої цегли, що виготовлена з суміші піску, мула, глини і води.

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Одне приміщення Casa Covida (так назвали проєкт) відвели під кухню, друге під ванну кімнату, в третьому розташовується спальня. У кухні є дві глиняні лави і відкрите вогнище, на якому можна готувати їжу. У хатині немає стаціонарного даху, але є надувний, на випадок негоди. Підлога ванної кімнати – з річкового каміння, а спальня оброблена дошками з гірської сосни.

Emerging Objects хотіла показати на прикладі Casa Covida, як за допомогою поєднання сучасних і стародавніх технологій можна створити затишне житло.

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