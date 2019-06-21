У США рибалка виловив гігантську рибу-мутанта: фотофакт

В американському штаті Міннесота рибалка зловив 100-річну гігантську рибу, яка найімовірніше є мутантом. Чоловік зізнався, що навряд чи став би виловлювати рибу, знаючи, що вона настільки рідкісна.

У довжину риба досягала 91 сантиметра, а у вазі – 14 кілограмів. Експерти кажуть, що, хоча особина і виглядає як велика золота рибка, насправді вона є представником виду великоротих буффало.

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За словами доктора Алека Лакманна, експерта в Університеті штату Північна Дакота, виловленій в Брейнердскіх озерах рибі може бути не менш 100 років. Рибака заінтригував дивне забарвлення риби, яка зазвичай темно-сіра. Фахівець відзначив, що це може бути результат значного віку риби, або ж генетичної мутації.

"Я був дійсно шокований, бо це був яскравий, яскравий помаранчевий", – сказав доктор Лакманн місцевим ЗМІ, додавши, що в житті подібного не бачив.

Риба є представником виду великоротих буффало

Ця риба зазвичай сірого кольору

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