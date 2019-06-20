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Біологи вперше записали голос рідкісного японського кита

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Японський кит - фото 1
Японський кит / web-zoopark

Морські біологи вперше зафіксували спів одного з найрідкісніших китів на планеті – японського кита. У світі залишилося тільки близько 30 особин цього виду після того, як мисливці майже знищили їх.

Дослідники з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) використали акустичні реєстратори, щоб записати повторювані "мотиви", які відтворюють самці.

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"Це перший раз, коли голос японського кита був записаний", – зазначила морський біолог NOAA Fisheries Джессіка Кренс. Дослідники зафіксували чотири різних "пісні", записавши їх в Беринговому морі біля південно-західного узбережжя Аляски.

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Джерело: theguardian
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