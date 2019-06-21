На Корсиці знайшли новий різновид кішки: фотофакт

У лісі Аско на острові Корсика був знайдений новий вид тварин, схожий на гібрид кішки і лисиці. Тепер вчені будуть домагатися, щоб кішку-лисицю визнали окремим видом. Цей процес займе до чотирьох років.

У довжину кішка-лисиця досягає 90 сантиметрів, має короткі вуса, великі вуха, довгий хвіст і добре розвинені ікла.

Це цікаво: Біологи вперше записали голос рідкісного японського кита

Гібрид кішки і лисиці

"Ми впевнені, що це дика тварина давно відома місцевому населенню, але ще не досліджена наукою через нічний спосіб життя. Вперше тварина була виявлена ​​випадково у 2008 році, коли її спіймали в курнику", – розповів про тварину старший фахівець Національної служби полювання і дикої природи П'єр Бенедетті.

В районі лісу Аско було помічено 16 особин кішки-лисиці. Відзначається, що вчені обстежили 12 з них і взяли зразки їхньої ДНК. Виявилося, що тварини ближче по спорідненості до африканських кішок, ніж до європейських.

Кішка-лисиця має добре розвинені ікла

Тварина більше схожа до африканських кішок

Читайте також: Величезний пітон "окупував" машину австралійки