У США ресторатор продає свій заклад за 1 долар, але є одне але

Чоловік зізнається, що за весь рік не заробив нічого

Власник одного з ресторанів в американському штаті Айова Лі Чжан вирішив продати заклад за $ 1 після важкого року пандемії. Але, як виявилося, навіть за таку суму мало хто хоче придбати заклад. Розповідаємо, що з ним не так.

За словами підприємця, його караоке-бар Lark & ​​Owl зазнав величезних збитків через локдаун та інші обмеження, пов'язані з коронавірусом.

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У тому числі у нього накопичився великий борг за оренду. Навіть послуги доставки та самовивозу не дозволили Лі заробити. Власник закладу зізнається, що за останній рік ресторан не приносив ніякого прибутку.

The Gazette пише, що оренда приміщення цього ресторану обходиться у $ 5000 на місяць і це не єдині регулярні витрати караоке-бару. Кілька людей вже відгукнулися на оголошення про продаж ресторану, але поки сумніваються у покупці через таку вартість оренди.



Заклад не хочуть купити через високу орендну плату

Крім караоке-бару Лі володіє в Айові рестораном азійської кухні JiangHu AsianStreet Food. Цей заклад під час пандемії отримав невелику підтримку етнічної спільноти й тому виходило на беззбитковий рівень.

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