Не для читання: чому на карантині люди масово купують книжки

Чому під час пандемії зріс попит на книжки

Пандемія карантину змусила багатьох людей змінити свої пріоритети у житті. Але читання книжок виявилось не серед них, хоч кількість проданих друкованих видань і збільшилась.

Британська компанія Bookbarn International займається продажем та орендою книг для різноманітних телепроєктів та фільмів. Її послугами скористались для створення таких серіалів, як "Сексуальне виховання" та "Чужоземка". Але пандемія також принесла їм бонуси від звичайних покупців, які почали купувати видання для домашніх офісів.

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Директор компанії Нік Бейтс додав, що люди справді цікавились літературою не стільки для урізноманітнення вільного часу, як у якості прикраси для свого помешкання. Річ у тому, що відеодзвінки стали нормою, а людей втомили автоматизовані фони. Тож рішення знайшлось швидко: інколи у Bookbarn International купують одразу заповнену полицю, інколи навіть повноцінну домашню бібліотеку.

Зважаючи на те, що компанія водночас тримає на складі близько мільйона видань, то клієнти можуть створювати власні колекції, базуючись на тематиці, назвах чи просто палітурці.

Хоч покупці і не радо коментують такий вибір, але анонім погодився пояснити, чому ж так.

"Книги дозволили завершити мій домашній офіс, створити структурований та заспокійливий простір, який допомагає дуже продуктивно працювати з дому. Причиною також було неабияке глузування щодо мене під час відеодзвінків, які так потрібні нам у цей час", – поділився покупець.

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