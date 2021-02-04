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Коронавірус в Україні: у МОЗ назвали точну дату старту вакцинації
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Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від коронавірусу та розпочне щеплення.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі "Україна 24" про те, коли стартує масова вакцинація від COVID-19.
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"У нас нічого не змінюється, ми починаємо вакцинацію орієнтовно з 15 лютого, тобто це буде через понеділок, виходячи з тих даних, які у нас є сьогодні щодо поставок вакцин. Якщо у зв'язку з тими чи іншими обставинами буде змінюватися дата, умовно кажучи, не 15, а 16, то ми відразу будемо повідомляти. Як тільки ми отримаємо вакцину, ми відразу будемо починати процес вакцинації, не будемо втрачати часу", – пояснив він.
Нагадаємо, що з середини лютого і до кінця другого кварталу 2021 року Україна має отримати вакцину від компанії AstraZeneca у розмірі від 2,2 млн до 3,7 млн доз.
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