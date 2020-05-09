У США рекордне безробіття за півстоліття

Тільки за квітень в США роботу втратили 20,5 млн американців, таким чином безробіття в країні підскочило до рекордних 14,7% в порівнянні з 4,4% в березні, повідомило Міністерство праці.

Аналітики в середньому очікували падіння кількості робочих місць на 22 млн і стрибка безробіття до 16% через пандемію коронавірусу.

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За даними The Wall Street Journal, передбачалося, що перший показник складе 21,5 млн, другий також 16%. У березні число робочих місць скоротилося на 870 тисяч, а не на 701 тисячу, як повідомлялося раніше. При цьому в лютому рівень безробіття в країні перебував на мінімумі за останні 50 років 3,5%.

"Це дуже-дуже складна ситуація навіть для компаній, які росли рекордними темпами раніше", – відзначає економіст з працевлаштування на сайті ZipRecruiter Джулія Поллак. Минулого місяця втрати робочих місць у сфері охорони здоров'я склали 1,4 млн, готелі і ресторани скоротили їхнє число на 7,6 млн, роздрібні магазини – на 2,1 млн. Виробничі підприємства звільнили 1,33 млн працівників, будівельні компанії – майже 1 млн.

США

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