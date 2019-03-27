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У США дадуть тисячу доларів тому, хто перегляне усі фільми Marvel за раз

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Для фанатів Marvel підготували справжній челендж - фото 1
Для фанатів Marvel підготували справжній челендж

Американський сайт Cable.TV готовий заплатити 1000 доларів фанату Marvel, який погодиться переглянути усі 20 фільмів кіновсесвіту за один раз. Погодьтесь, челендж дуже і дуже крутий!

Крім грошей учасник акції отримає безкоштовну добірку всіх стрічок на Blu-ray, відерце для попкорну, кухоль з Таносом та інші призи.

І ще: Кому з Месників більше пасують вуса: важливе питання від Роберта Дауні-молодшого

Головна умова організаторів – людина повинна розповісти про свій марафон у соціальних мережах, де у нього найбільше підписників. Подивитися необхідно всі частини "Залізної людини", "Тора", "Першого Месника" і два фільми "Вартових Галактики". Також до збірки входять "Доктор Стрендж", "Чорна Пантера", "Людина-павук: повернення додому" і дві частини "Людини-мурахи".

За один раз потрібно буде глянути усі фільми Marvel - фото 317313
За один раз потрібно буде глянути усі фільми Marvel / The Independent

Перегляд повинен зайняти близько 40 годин. Організатори обіцяють, що будуть стежити за тим, щоб фанат Marvel не заснув.

Марафон відбудеться ближче до прем'єри "Месники: Завершення". Термін подачі заявок – до 15 квітня.

Читайте також: Месники: Фінал: з'явились нові постери з мертвими і живими героями

Джерело: Cable TV
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