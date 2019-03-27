У США дадуть тисячу доларів тому, хто перегляне усі фільми Marvel за раз

Американський сайт Cable.TV готовий заплатити 1000 доларів фанату Marvel, який погодиться переглянути усі 20 фільмів кіновсесвіту за один раз. Погодьтесь, челендж дуже і дуже крутий!

Крім грошей учасник акції отримає безкоштовну добірку всіх стрічок на Blu-ray, відерце для попкорну, кухоль з Таносом та інші призи.

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Головна умова організаторів – людина повинна розповісти про свій марафон у соціальних мережах, де у нього найбільше підписників. Подивитися необхідно всі частини "Залізної людини", "Тора", "Першого Месника" і два фільми "Вартових Галактики". Також до збірки входять "Доктор Стрендж", "Чорна Пантера", "Людина-павук: повернення додому" і дві частини "Людини-мурахи".

За один раз потрібно буде глянути усі фільми Marvel / The Independent

Перегляд повинен зайняти близько 40 годин. Організатори обіцяють, що будуть стежити за тим, щоб фанат Marvel не заснув.

Марафон відбудеться ближче до прем'єри "Месники: Завершення". Термін подачі заявок – до 15 квітня.

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