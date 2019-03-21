Кому з Месників більше пасують вуса: важливе питання від Роберта Дауні-молодшого

Поки фанати намагаються передбачити, що ж станеться в новому фільмі "Месники: Завершення", Роберт Дауні-молодший цікавиться по-справжньому важливими речами.

У своєму Тwitter виконавець ролі Залізної людини поставив важливе питання: кому з трійки Руффало – Дауні-молодший – Еванс більше пасують вуса.

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Шанувальники почали пропонувати й свої варіанти. Звісно, втрутився й художник BossLogic, вибравши Тома Холланда.

А ось інші найкращі вусані за версією користувачів мережі:

Капітан Марвел

Танос

Тор (Кріс Хемсворт)

Локі

Соколине Око (Клінт Бартон)

А хтось взагалі проти вусів:

Але ми ж то знаємо, хто здатен перемогти будь-якого Месника.

Вусатий Супермен

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