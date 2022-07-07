У США пройшов "зелений шторм", який збентежив мережу – фото

Небо над США позеленіло під час грози / twitter.com/TwstdSkyStudios

В одному з американських штатів мешканці стали свідками потужної грози, під час якої небо набуло зеленого забарвлення. Таке приголомшливе явище вразило американців, але й для нього є пояснення.

У Південній Дакоті у США раптово ввечері 6 липня почалась сильна гроза зі штормовими поривами вітру. Але не це схвилювало місцевих мешканців, а забарвлення неба. Через негоду воно стало зеленим, тож у мережі з'явились чимало кадрів незвичайного видовища, пише UPI.

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І поки американці намагаються зрозуміти, що ж відбувається і чи можна вважати це ще одним символом апокаліпсиса, то фахівці мають доволі просте пояснення.

Green skies in South Dakota pic.twitter.com/3yUDzDOR1z — Olaf (@IntermariumNews) July 6, 2022

The skies looked mean and green as severe storms moved through Sioux Falls, South Dakota on Tuesday.



These incredible images were captured by @TwstdSkyStudios. #SDwx



Wondering why this happened? We explain here: https://t.co/v2H68VsfwG pic.twitter.com/9kmFryPe5r — FOX Weather (@foxweather) July 6, 2022

Річ у тому, що вечірнє синє небо освітлював багряний захід сонця, тому відбулось викривлення кольору.

Світло під високою грозовою хмарою є блакитним через розсіювання краплями води. Коли ж синє світло зустрічається із червоним світлом сонця, яке заходить, то воно здається зеленим, тому під час деяких сильних дощів з’являється такий зеленуватий відтінок, – пояснюють метеорологи.

Freak storm causes Green Skies in Sioux falls south dakota - Cern or strangers things pic.twitter.com/jtwZlXywmf — Yung Krazy Horze (@smokinbuffalo1) July 5, 2022

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