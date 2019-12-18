У США пройшов перший політ на безпілотному вертольоті: відео

Компанія Skyryse провела перший політ вертольота з автопілотом. Безпілотний літальний апарат вже схвалений федеральним управлінням цивільної авіації США. Автопілот протестували на борту Robinson R-44.

Система містить безліч датчиків, які в режимі онлайн збирають всі дані про політ. Також система оцінює інформацію з наземних датчиків, які Skyryse називає "розумними вертолітними майданчиками".

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Наземні датчики інформують безпілотник про швидкість і напрям вітру, а також передають дані про птахів або про інші дрони. У компанії Skyryse не виключають, що їхня система може стати першою версією міського транспорту майбутнього.

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