На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У США пройшов перший політ на безпілотному вертольоті: відео
-
- 27
Компанія Skyryse провела перший політ вертольота з автопілотом. Безпілотний літальний апарат вже схвалений федеральним управлінням цивільної авіації США. Автопілот протестували на борту Robinson R-44.
Система містить безліч датчиків, які в режимі онлайн збирають всі дані про політ. Також система оцінює інформацію з наземних датчиків, які Skyryse називає "розумними вертолітними майданчиками".
І ще: Третя ера в авіації: перший у світі електричний літак успішно пройшов випробування
Наземні датчики інформують безпілотник про швидкість і напрям вітру, а також передають дані про птахів або про інші дрони. У компанії Skyryse не виключають, що їхня система може стати першою версією міського транспорту майбутнього.
Читайте також: Пасажир зняв витік палива з літака під час польоту: відео
-
15:54Суттєвий приріст: у мережі порівняли Snapdragon 865 з Snapdragon 855
-
15:46Якою буде погода на День Святого Миколая в Україні: прогноз на 19 грудня
-
15:33В Амстердамі пожежники отримали унікальну електричну вантажівку
-
15:14Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр
-
15:00День Святого Миколая 2019: традиції і прикмети 19 грудня в Україні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:50Незамерзайка для авто своїми руками: як зробити зимовий склоомивач вдома
-
14:32Науковці детально відтворили зовнішність дівчини кам'яного століття: фотофакт
-
14:14Зимове харчування: як харчуватися взимку смачно і корисно
-
13:47У США пройшов перший політ на безпілотному вертольоті: відео
-
13:25Дослідники з'ясували, чим корисний флірт на роботі
-
12:50Netflix шукає на роботу відьмака
-
12:24Настя Каменських постала перед шанувальниками повністю оголеною: інтимне фото (18+)
-
12:00ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:53Українка з 13-м розміром грудей здивувала мережу заявою
-
11:35Як не з'їхати з глузду від різдвяної музики: корисні поради Супрун
-
11:19Стало відомо, скільки українців емігрували за останнє десятиліття
-
10:50У Канаді з'явилася зубна паста в формі таблеток
-
10:22Леся Нікітюк поділилася розкутим кадром в ліжку
-
09:48Представлено концепт унітазу, на якому важко всидіти більше як 5 хвилин: фото
-
09:20Різдвяна пісня Мераї Кері очолила чарти через 25 років після виходу
-
08:52Актриса Disney почала зніматися в порно: відверті фото красуні
-
08:25Автопілот Tesla переплутав дитину з дорожнім конусом: відео
-
07:55Сексуальна Ірина Шейк знялася для глянцю в металевому корсеті: пікантні фото
-
15:14Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр
-
12:00ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай
-
09:20Різдвяна пісня Мераї Кері очолила чарти через 25 років після виходу
-
07:32Експерти з'ясували, наскільки швидко "вмирають" акумулятори електромобілів
- 17 грудня
-
21:54Названо найшкідливіші жіночі звички
-
20:35ЦЕ – найгірший подарунок для дітей на Миколая за версією Супрун: і ось чому
-
18:17Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
-
15:13Названо найкращу актрису десятиліття: ви будете здивовані
-
13:04У мережі назвали оптичну ілюзію 2019 року: відео, яке зламає ваш мозок
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства
-
11:41Номінанти YUNA 2020: які українські артисти поборються за звання найкращих
-
07:14Ці три продукти обов'язково мають бути у вашому раціоні
- 16 грудня
-
21:13Головні тренди здорового харчування у 2020 році
-
19:30ТЕСТ: Вгадай, порно чи кадр з фільму (18+)
-
17:30Найкращі українські серіали 2019 року, за які не соромно: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
-
15:13Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі
-
12:52Українські зірки знялися в мереживній білизні для еротичного календаря журналу XXL (18+)
-
11:30Весна минула, а ніхто не сів: Квартал 95 потролив Зеленського, коли той був у залі
-
09:55Уляна Супрун розповіла, як вибрати новорічну ялинку без шкоди для середовища
-
07:13Що варто робити взимку всім офісним працівникам
- 15 грудня
-
20:46Відео дня: непереможний боєць UFC несподівано програв чемпіонський титул
-
19:19Найдивніше місце на Землі, де дощів не бачили 2 мільйони років
-
16:50Дівчина тижня: розкута модель Ася Міковіч, яка є інфраструктурною музою України (18+)
-
14:30Як і з чим носити чоловічий шарф: 10 модних образів у фото
-
11:41Переможницею конкурсу Міс Світу 2019 стала представниця Ямайки: ефектні фото