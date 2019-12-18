Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Відморожений

У США пройшов перший політ на безпілотному вертольоті: відео

  • 27
Тестування безпілотного вертольота - фото 1
Тестування безпілотного вертольота / techcrunch

Компанія Skyryse провела перший політ вертольота з автопілотом. Безпілотний літальний апарат вже схвалений федеральним управлінням цивільної авіації США. Автопілот протестували на борту Robinson R-44.

Система містить безліч датчиків, які в режимі онлайн збирають всі дані про політ. Також система оцінює інформацію з наземних датчиків, які Skyryse називає "розумними вертолітними майданчиками".

І ще: Третя ера в авіації: перший у світі електричний літак успішно пройшов випробування

Наземні датчики інформують безпілотник про швидкість і напрям вітру, а також передають дані про птахів або про інші дрони. У компанії Skyryse не виключають, що їхня система може стати першою версією міського транспорту майбутнього.

Читайте також: Пасажир зняв витік палива з літака під час польоту: відео

Джерело: techcrunch
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
  • 09 грудня, 16:14
  • 896
Як і з чим носити чоловічий шарф: 10 модних образів у фото
  • 15 грудня, 14:30
  • 293
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1956869
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Відео