Пасажир зняв витік палива з літака під час польоту: відео

Один з пасажирів літака авіакомпанії United Airlines зняв витік палива під час польоту. Ролик з'явився на сторінці користувача в Twitter під ніком Mr. Owen.

На кадрах видно, як з-під крила лайнера, що летить, б'є струмінь палива. За даними підпису, інцидент стався в неділю, 15 грудня, з пасажирами рейсу Париж – Чикаго.

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Також автор відео повідомив, що Boeing 767 приземлився в Манчестері, при цьому команда і пасажири вирушили на ніч в Лондон. Автор також пожартував, що "він напевно не буде в школі завтра".

So....our plane had a fuel leak on our way from Paris to Chicago. We ended up in Manchester (UK). They are bussing (yes you read that right) to London (4 hours away) for a nights stay and a flight out in the morning...don’t think I’ll be at school tomorrow.... pic.twitter.com/XD28GKpWPd — Mr. Owen (@physics_owen) December 15, 2019

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