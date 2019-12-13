Третя ера в авіації: перший у світі електричний літак успішно пройшов випробування

Перший у світі комерційний електричний літак Harbour Air eBeaver успішно завершив випробувальний політ. Літак піднявся в повітря в Ванкувері, Британська Колумбія. Короткий політ тривав всього 10 хвилин над річкою Фрейзер. Пілотував електролітак засновник компанії Harbor Air Грег Макдугалл.

Електрифікація – це майбутнє транспорту. І щодня світ наближається до цієї реальності. За словами компанії, цей "історичний політ" означає початок "третьої ери" в авіації, епоху, яку називають "електричною ерою". Першим в реалізації мрії комерційних пасажирських перельотів на електротязі став eBeaver.

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Сьогодні ми увійшли в історію. Я неймовірно пишаюся провідним статусом Harbor Air в переосмисленні безпеки і інновацій в авіаційній індустрії. Канада вже давно грає важливу роль в історії авіації, і ми раді відкрити перехід в нову епоху, – заявив Макдугалл.

Електричний літак eBeaver здатний взяти на борт шість пасажирів. Тягу літаку надає 750-сильна (560 кВт) установка magni500, яка забезпечує чисту і ефективну потужність для пропелерних літаків. На жаль, інші деталі, такі як максимальна швидкість або максимальна дальність польоту, зараз невідомі.

Harbor Air почне свої перші комерційні перевезення на eBeaver у 2022 році.

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