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Хлопець публікує кумедні фото котів, які відпочивають у магазині

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Хлопець публікує кумедні фото котів, які відпочивають у магазині - фото 1

Користувач мережі Роб запустив проєкт, в рамках якого публікує фотографії котів, які вирішили відпочити у магазинах. Ці фотографії збирають тисячі лайків і коментарів.

В українських реаліях це досить рідкісне явище, але в американських невеликих магазинчиках часто можна зустріти котів. Вони сидять на прилавках, відпочивають на підлозі і гуляють, тим самим розважаючи відвідувачів. До речі, пухнастиків пускають, навіть попри можливі штрафи від 200 до 2000 доларів.

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Хлопець публікує кумедні фото котів, які відпочивають у магазині - фото 426330

Хлопець публікує кумедні фото котів, які відпочивають у магазині - фото 426331

Хлопець публікує кумедні фото котів, які відпочивають у магазині - фото 426332

Хлопець публікує кумедні фото котів, які відпочивають у магазині - фото 426333

Хлопець публікує кумедні фото котів, які відпочивають у магазині - фото 426334

Хлопець публікує кумедні фото котів, які відпочивають у магазині - фото 426335

Хлопець публікує кумедні фото котів, які відпочивають у магазині - фото 426336

Хлопець публікує кумедні фото котів, які відпочивають у магазині - фото 426337

Хлопець публікує кумедні фото котів, які відпочивають у магазині - фото 426338

Хлопець публікує кумедні фото котів, які відпочивають у магазині - фото 426339

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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