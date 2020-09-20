Хлопець публікує кумедні фото котів, які відпочивають у магазині

Користувач мережі Роб запустив проєкт, в рамках якого публікує фотографії котів, які вирішили відпочити у магазинах. Ці фотографії збирають тисячі лайків і коментарів.

В українських реаліях це досить рідкісне явище, але в американських невеликих магазинчиках часто можна зустріти котів. Вони сидять на прилавках, відпочивають на підлозі і гуляють, тим самим розважаючи відвідувачів. До речі, пухнастиків пускають, навіть попри можливі штрафи від 200 до 2000 доларів.

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