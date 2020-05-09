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У США пройде перший котячий кінофестиваль

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Кожен пухнастик може стати справжньою зіркою кіно - фото 1
Кожен пухнастик може стати справжньою зіркою кіно

19 червня 2020 року у США пройде перший "Карантинний котячий кінофестиваль" в онлайн-форматі. І взяти участь в конкурсі можуть всі охочі!

Організатори приймають як звичайні ролики з котиками, так і сюжетні.

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Єдина умова – потрібно вкластися у 30 секунд і надіслати не більше 3 відео. Найкращі ролики будуть зібрані у годинний фільм, який вже 19 червня покажуть на онлайн-майданчиках.

Відомо, що половину вартості квитків передадуть місцевим кінотеатрам, які закриті на час пандемії і переживають не найкращі часи. До того ж переможців чекають грошові призи.

Поспішайте зробити свого котика справжньою зіркою, адже заявки на участь приймаються до 15 травня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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