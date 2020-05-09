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У США пройде перший котячий кінофестиваль
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19 червня 2020 року у США пройде перший "Карантинний котячий кінофестиваль" в онлайн-форматі. І взяти участь в конкурсі можуть всі охочі!
Організатори приймають як звичайні ролики з котиками, так і сюжетні.
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Єдина умова – потрібно вкластися у 30 секунд і надіслати не більше 3 відео. Найкращі ролики будуть зібрані у годинний фільм, який вже 19 червня покажуть на онлайн-майданчиках.
Відомо, що половину вартості квитків передадуть місцевим кінотеатрам, які закриті на час пандемії і переживають не найкращі часи. До того ж переможців чекають грошові призи.
Поспішайте зробити свого котика справжньою зіркою, адже заявки на участь приймаються до 15 травня.
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