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Кіт захопив акваріум для рибок: епічне відео

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Кіт в акваріумі розсмішив мережу - фото 1
Кіт в акваріумі розсмішив мережу

Коти не дарма вважаються улюбленцями мережі, адже часто їхню поведінку неможливо пояснити, а чарівний вигляд навряд чи когось залишає байдужим. Так трапилось і з цим домашнім улюбленцем, який вирішив, що він риба.

На платформі Reddit користувачка з ніком NettyJ поділилась кумедним відео зі своїм котом, яке за короткий час піднялось у топи платформи. А все тому, що допис зібрав понад 77 тисяч переглядів та більше як тисячу коментарів.

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"Поставила новий акваріум для рибок і виявила свого кота всередині", – відзначила авторка. Зважаючи на те, що пухнастик доволі зацікавлено все розглядав і не планував вилазити, можна погодитись з висновком власниці, що тепер це рибокіт. Звісно ж, не варто виключати варіант, що тваринка просто вже не може вибратись зі скляної пастки, яка її так заінтригувала.

Setting up a new fish tank and came back to find my cat inside it from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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