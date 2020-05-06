Кіт захопив акваріум для рибок: епічне відео

Коти не дарма вважаються улюбленцями мережі, адже часто їхню поведінку неможливо пояснити, а чарівний вигляд навряд чи когось залишає байдужим. Так трапилось і з цим домашнім улюбленцем, який вирішив, що він риба.

На платформі Reddit користувачка з ніком NettyJ поділилась кумедним відео зі своїм котом, яке за короткий час піднялось у топи платформи. А все тому, що допис зібрав понад 77 тисяч переглядів та більше як тисячу коментарів.

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"Поставила новий акваріум для рибок і виявила свого кота всередині", – відзначила авторка. Зважаючи на те, що пухнастик доволі зацікавлено все розглядав і не планував вилазити, можна погодитись з висновком власниці, що тепер це рибокіт. Звісно ж, не варто виключати варіант, що тваринка просто вже не може вибратись зі скляної пастки, яка її так заінтригувала.

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