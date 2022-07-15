У США продають унікальний будинок на колесах з гаражем на два автомобілі

Коли мова заходить про будинки на колесах, то на думку одразу спадають невеликі автомобілі або причепи, які облаштовані максимально компактними меблями. Але нещодавно в мережі з'явилося оголошення про продаж величезного автобудинку з двома місцями для паркування.

Незвичайний автомобіль на продаж виставив Натан Ціціо, власник магазину автозапчастин Cicio Performance у Джорджії. Як пише Autoevolution, американець продає кастомний будинок на колесах Freightliner Coronado Haulmark Conversion, що побудований на базі тривісного магістрального тягача Freightliner Coronado.

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Базова вантажівка 2008 року з дизельним двигуном і 18-ступінчастою автоматичною коробкою проїхала 104 607 кілометрів і перебуває у відмінному стані. Нещодавно трейлер перефарбували у сланцево-сірий відтінок, з яким контрастують чорні та хромовані акценти. Довжина тривісного кемпера становить 13,7 метра. У салоні автобудинку є простора вітальня з кількома диванами, обідньою зоною, дерев'яними шафами, трьома кондиціонерами та супутниковим телебаченням. Також є повноцінна кухня з мікрохвильовою піччю, подвійним холодильником і раковиною з гарячою водою.

Крім цього, є повнорозмірна ванна кімната з душовою кабіною, раковиною та окремим туалетом. Далі розташована спальна зона з великим ліжком, ще одним телевізором та безліччю ніш для зберігання особистих речей. Подивитися улюблений фільм або телешоу можна і на свіжому повітрі, сидячи за величезним навісом з електроприводом.

Але головна особливість цього будинку на колесах – двоповерховий причіп Haulmark завдовжки 11 метрів. У ньому легко поміщаються два автомобілі. А ще в оголошенні вказано про наявність місця для трьох гольфкарів. Гараж обладнаний кондиціонером та всім необхідним для роботи з автомобілем. Зрештою, на даху є оглядовий майданчик, на який можна піднятися сходами.

Нинішній власник планує отримати за унікальний кемпер 425 тисяч доларів.

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