У США продають унікальне авто The Beatles

25 років цей Mini був в одній сім'ї / tvi24

Mini Penny Lane від The ​​Beatles виставлений на продаж.

У 1968 році легендарні The Beatles випустили сингл "Penny Lane". Для просування цієї пісні Пол МакКартні замовив два унікальних Morris Mini-Minor 1968 року.

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На кузов авто наклеїли 4000 монет 1968 року (на жаль, зараз вони виведені з обороту) і покрили їх лаком, щоб запобігти окисленню. Історія їх покрита мороком таємниці, проте відомо, що один Mini знаходиться у власності гірничодобувної компанії Cornish Goldsmith, а другий виставлений на продаж.

У США продають унікальне авто The Beatles

У США продають унікальне авто The Beatles

Ці пенні додають до ваги автомобіля 90 кілограм, проте автомобіль повністю на ходу. Після закінчення промо, один з близьких групі людей викупив її для себе і 25 років Mini був в одній сім'ї. Авто регулярно з'являлоля на автомобільних шоу.

У США продають унікальне авто The Beatles

У США продають унікальне авто The Beatles

Власник просить за автомобіль 25 000 доларів. Для шанувальників Beatles (ну або рідкісних монет) це цілком приваблива угода.

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