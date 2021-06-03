У США продають розтрощений спорткар, у якого повністю відсутня передня частина: фотофакт

На продаж виставили Chevrolet C8 Corvette Stingray, який серйозно постраждав у ДТП. Автомобіль буквально розколовся навпіл. Дивіться далі на фото, що залишилося від авто.

Повідомлення про його продаж опублікувала в Facebook компанія AZ Cycle Parts LLC. На фото – автомобіль, у якого повністю відсутня передня частина. Окремі його компоненти, яким вдалося вціліти під час аварії, виставлені на продаж на Ebay.

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Крім того, продавець планує продати 6,2-літровий атмосферний двигун LT2 V8 за 19999 доларів. В оголошенні також вказано, що з ним автомобіль проїхав всього 7740 км. Двигун виглядає ідеально. В пару йому запропонована 8-ступінчаста коробка передач з подвійним зчепленням. За неї продавець планує виручити ще 7499 доларів.

Кожен охочий може також придбати двері, колеса, гальмівні супорти, кермо, амортизатори, шильдики і багато іншого.

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