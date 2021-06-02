Автомобіль проїхав по воді 1,5 кілометра і встановив рекорд: шалене відео

Ентузіаст Майкл Сталлоне встановив світовий рекорд по їзді на воді на радіокерованому автомобілі. Для цього він використовував монстр-трак Traxxas X-maxx. Це сталося на озері в Річфілд в штаті Нью-Йорк ще у 2020 році, але тільки зараз його опублікували на YouTube-каналі Книги рекордів Гіннеса.

Як пише autoevolution, до монстр-трака Traxxas X-maxx Майкл прикріпив пінопласт, щоб він залишався на плаву, і обладнав його спеціальними шинами з особливим протектором, які допомогли йому триматися на поверхні води.

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Попередній рекорд у 671 метр встановила раніше сама компанія Traxxas. Щоб перевершити досягнення, Сталлоне витратив шість тижнів на підготовку. Він обладнав спеціальний пандус на березі, на який постелив килимки, щоб монстр-трак мав хороше зчеплення і зміг набрати швидкість, перш ніж потрапити у воду.

Також Майкл встановив камеру на даху машини і мав з собою ще одну для зйомки зі швидкісного катера, щоб показати все з двох різних точок.

За словами Traxxas, акумулятор X-maxx здатний досягати 80 км/год на дорозі. Хоч про його швидкість руху на воді не розповіли, все одно видно, що радіокероване авто пересувалося дуже швидко. Навіть попри вітер, який міг уповільнювати машину, йому все одно вийшло їхати проти нього і навіть обігнати човен.

На відео видно, що його передні колеса ледве торкаються води. Майкл навіть пробував повертати у середині їзди, і це все одно не завадило Traxxas X-maxx проїхати ще понад 600 метрів, перш ніж зупинитися. Загальний рекорд становить 1,53 км, понад у два рази перевищує попередній результат.

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