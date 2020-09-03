У США продають поліцейські BMW i3 за пів ціни: що з ними не так?

Ще у 2018 році поліція Лос-Анджелеса закупила електрокари BMW i3s на суму 10 мільйонів доларів, а вже через два роки від машин вирішили позбутися: їх продають за пів ціни. Виявилося, що електромобілі з запасом ходу 130 кілометрів просто не годяться для служби.

Рішення про закупівлю електрокарів з настільки маленьким запасом ходу викликало сумніви: велика частина поліцейських i3 не використовувалася спочатку, а решта годилися лише для поїздок в особистих справах. У результаті місцевий поліцейський департамент повернув машини дилеру.

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Поліцейські BMW i3 закупили у 2018 році, але використовували їх не надто активно

Той своєю чергою розпродає їх за вигідними цінами: від 10 до 20 тисяч доларів, з урахуванням того, що середній пробіг електрокарів становить всього кілька тисяч кілометрів (а деякі взагалі жодного разу не виїжджали на дороги) і вони як і раніше ще на гарантії.

Пробіг поліцейських BMW i3 символічний

Електричний хетчбек i3 представлений на ринку з 2013 року. Раніше у BMW заявили, що модернізація моделі не планується: електрокар продовжать випускати в тому вигляді, в якому він вперше зійшов з конвеєра шість років тому. Це пояснюється стабільним попитом: з моменту появи у продажу по всьому світу продали 150 тисяч екземплярів, причому у 2019 році попит на i3 лише виріс.

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