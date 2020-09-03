Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

На торги виставлять рідкісний дерев'яний автомобіль від дизайнера Aston Martin

  • 17
Автомобіль повністю зібраний вручну - фото 1
Автомобіль повністю зібраний вручну

У кінці минулого століття фірма Interstyl Design, створена дизайнером Вільямом Таунсом, який працював над Aston Martin Lagonda, продавала кіт-кари Hustler. Причому покупець платив тільки за креслення, а кузовні деталі і ходову йому доводилося виготовляти самостійно.

Усього продали близько 500 примірників Hustler, і тепер один з них (уже у зібраному вигляді), продають на сайті Stonecoldclassics.com за 11 тисяч євро.

Це цікаво: Як виглядає найкрутіший ключ для авто: відео

Достеменно невідомо, скільки існує примірників Hustler у готовому вигляді, однак те, що кожен з них був зібраний вручну різними людьми, робить кіт-кари не просто рідкісними, а ексклюзивними.

На торги виставлять рідкісний дерев'яний автомобіль від дизайнера Aston Martin - фото 423384
На торги виставлять рідкісний дерев'яний автомобіль від дизайнера Aston Martin - фото 423382

Виставлений на продаж зразок у 1982 році зібрали якісь містер і місіс Шепарди. Вони ж були єдиними власниками автомобіля і проїхали на ньому всього 8,4 тисячі кілометрів.

Кузов і салон цього автомобіля виготовлений з корабельної фанери (лущений шпон берези, склеєний бакелітовою смолою), вузли й агрегати запозичили у Mini, передню оптику – у Hillman Avenger, а задні ліхтарі – у Triumph Dolomite. Також застосовувалися деталі від Fiat Strada, Mini Cooper (передні дискові гальма), Citroen (двірники), Daimler Sovereign (передні крісла), Wood & Pickett (кермо), в салоні встановлений програвач Sharp.

На торги виставлять рідкісний дерев'яний автомобіль від дизайнера Aston Martin - фото 423385
На торги виставлять рідкісний дерев'яний автомобіль від дизайнера Aston Martin - фото 423381

Автор оголошення запевняє, що автомобіль в ідеальному стані, обіцяє надати рахунки на технічне обслуговування та необхідні документи, а також передати майбутньому власнику лист, підписаний особисто Вільямом Таунсом і добірку автомобільних журналів 80-х років.

На торги виставлять рідкісний дерев'яний автомобіль від дизайнера Aston Martin - фото 423383
На торги виставлять рідкісний дерев'яний автомобіль від дизайнера Aston Martin - фото 423380

Читайте також: Чоловік розіграв дружину з розкішним авто: відео

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
  • 01 вересня, 17:07
  • 829
Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+)
  • 30 серпня, 18:50
  • 893
Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
  • 30 серпня, 20:22
  • 199
Загрузка...
Новини