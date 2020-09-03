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На торги виставлять рідкісний дерев'яний автомобіль від дизайнера Aston Martin
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У кінці минулого століття фірма Interstyl Design, створена дизайнером Вільямом Таунсом, який працював над Aston Martin Lagonda, продавала кіт-кари Hustler. Причому покупець платив тільки за креслення, а кузовні деталі і ходову йому доводилося виготовляти самостійно.
Усього продали близько 500 примірників Hustler, і тепер один з них (уже у зібраному вигляді), продають на сайті Stonecoldclassics.com за 11 тисяч євро.
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Достеменно невідомо, скільки існує примірників Hustler у готовому вигляді, однак те, що кожен з них був зібраний вручну різними людьми, робить кіт-кари не просто рідкісними, а ексклюзивними.
Виставлений на продаж зразок у 1982 році зібрали якісь містер і місіс Шепарди. Вони ж були єдиними власниками автомобіля і проїхали на ньому всього 8,4 тисячі кілометрів.
Кузов і салон цього автомобіля виготовлений з корабельної фанери (лущений шпон берези, склеєний бакелітовою смолою), вузли й агрегати запозичили у Mini, передню оптику – у Hillman Avenger, а задні ліхтарі – у Triumph Dolomite. Також застосовувалися деталі від Fiat Strada, Mini Cooper (передні дискові гальма), Citroen (двірники), Daimler Sovereign (передні крісла), Wood & Pickett (кермо), в салоні встановлений програвач Sharp.
Автор оголошення запевняє, що автомобіль в ідеальному стані, обіцяє надати рахунки на технічне обслуговування та необхідні документи, а також передати майбутньому власнику лист, підписаний особисто Вільямом Таунсом і добірку автомобільних журналів 80-х років.
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