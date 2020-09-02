Skoda розсекретила свій перший електричний кросовер: його ціна вам сподобається

Чеський виробник представив свій другий електрокар у модельному ряду після хетчбека Citigoe iV і перший електричний кросовер, в основу якого лягла платформа MEB. Серійна модель отримала назву Enyaq, складену з ірландського імені Enya ("джерело життя") і букви Q (належність до лінійки кросоверів).

Серійна версія Enyaq сильно відрізняється від однойменного концепту: по-перше, Enyaq отримав традиційний для кросовера кузов, а не купеподібний (така версія з'явиться на ринку пізніше). По-друге, для моделі запропонували стандартну світлодіодну оптику, а за матричні фари доведеться доплатити. І, нарешті, підсвічування для псевдорадіаторної решітки Enyaq доступне тільки опціонально.

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За габаритами електрокар можна порівняти з Kodiaq: у довжину він досягає 4648 міліметрів, а в ширину – 1877 міліметрів, у висоту – 1616 міліметрів. Колісна база складає 2765 міліметрів. Об'єм багажника – 585 літрів. Коефіцієнт аеродинамічного опору – 0,27.

У салоні встановлений 13-дюймовий сенсорний планшет мультимедійної системи з функцією розпізнавання жестів і голосових команд (за них відповідає асистент Laura), а також цифрова приладова панель діагоналлю 5,3 дюйма – менше, ніж у більшості звичайних кросоверів того ж класу.

У списку обладнання передбачений також проєкційний дисплей, система дистанційного автопаркування та диски розмірністю від 18 до 21 дюйма. Крім того, в оснащення включений помічник Travel Assist, який поєднує у собі адаптивний круїз-контроль і систему допомоги при русі в пробках.

Skoda Enyaq буде доступний в декількох модифікаціях, включаючи спортивну версію RS. Європейцям запропонують вибрати з трьох задньопривідних варіантів і двох повнопривідних.













Базовий Enyaq 50 iV комплектується батареєю на 55 кіловат-годин, яка живить 148-сильний електромотор і забезпечує запас ходу на рівні 340 кілометрів по циклу WLTP. Такий кросовер розганятися до 100 кілометрів на годину за 11,7 секунди.

комплектується батареєю на 55 кіловат-годин, яка живить 148-сильний електромотор і забезпечує запас ходу на рівні 340 кілометрів по циклу WLTP. Такий кросовер розганятися до 100 кілометрів на годину за 11,7 секунди. Потужніша версія Enyaq 60 iV розвиває 179 сил і оснащується батареєю на 62 кіловат-години. Запас ходу – 390 кілометрів, час розгону до "сотні" такий же.

розвиває 179 сил і оснащується батареєю на 62 кіловат-години. Запас ходу – 390 кілометрів, час розгону до "сотні" такий же. Skoda Enyaq 80 iV з електромотором потужністю 204 сили і батареєю місткістю 82 кіловат-години проїжджає на одному заряді 510 кілометрів, а на розгін до 100 кілометрів на годину витрачає 8,5 секунди. Цей варіант може похизуватися найбільшою автономністю.

з електромотором потужністю 204 сили і батареєю місткістю 82 кіловат-години проїжджає на одному заряді 510 кілометрів, а на розгін до 100 кілометрів на годину витрачає 8,5 секунди. Цей варіант може похизуватися найбільшою автономністю. Найменш потужна версія з повнопривідних, Enyaq 80x iV , оснащена парою електромоторів (по одному на кожній з осей) сумарною потужністю 265 сил і батареєю на 82 кіловат-години. Запас ходу – 460 кілометрів, розгін до "сотні" – 6,9 секунди.

, оснащена парою електромоторів (по одному на кожній з осей) сумарною потужністю 265 сил і батареєю на 82 кіловат-години. Запас ходу – 460 кілометрів, розгін до "сотні" – 6,9 секунди. Силова установка топового Enyaq RS iV видає 306 кінських сил. Батарея і запас ходу ті ж, що і у 80x iV, при цьому до сотні "заряджений" електрокар розганятися всього за 6,2 секунди.

Для всіх модифікаціях, крім RS, максимальна швидкість обмежена на позначці 160 кілометрів на годину, а топовий варіант здатний розігнатися до 180 кілометрів на годину.

Уже відомо, що в Чехії базовий Skoda Enyaq коштує від 40,4 тисячі євро. Прийом замовлень в деяких європейських країнах вже відкритий, а перші поставки заплановані на 2021 рік. Чи з'явиться Skoda Enyaq в Україні – поки невідомо.

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