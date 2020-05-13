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Дізнайтеся, як би вас назвав Ілон Маск: генератор незвичайних імен

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Дізнайтеся, як би вас назвав Ілон Маск: генератор незвичайних імен - фото 1

Користувач Reddit під ніком RCostaReis створив генератор імен "Як би вас назвав Ілон Маск?". Тож не зволікайте!

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск і канадська співачка Граймс, які 5 травня стали батьками, назвали сина X Æ A-12. І Граймс розшифрувала значення імені: "Х – це невідома змінна. Æ – це моє ельфійське написання Ai (любов і/або штучний інтелект). A-12 – попередник SR-17, наш улюблений літак (літак-розвідник, який перебуває на озброєнні ЦРУ). Ні зброї, ні захисту, тільки швидкість. Чудовий у бою, але не несе насильства".

Це цікаво: X Æ A-12: Ілон Маск пояснив, як правильно вимовляється ім'я його сина (відео)

Натисніть тут, аби дізнатися, як би вас назвав Ілон Маск.

Якщо вам цікаво, як виглядало б ваше альтернативне ім'я у стилі Ілона Маска, тоді введіть ім'я латинськими буквами – і отримаєте відповідний варіант. Ми ж уже дізналися, що відповідник для Радіо МАКСИМУМ – RλDIO MλXιM-UM.

Дізнайтеся, як би вас назвав Ілон Маск: генератор незвичайних імен - фото 403772

Читайте також: Ілон Маск та Граймс не зможуть назвати дитину X Æ A-12: названа причина

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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