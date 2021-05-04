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У США продають маєток для автоколекціонера: тут є величезний гараж, майстерня і АЗС
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У штаті Монтана продають серед хвойного лісу розкішний будинок з шикарним виглядом на гори. Але його особливість в іншому – маєток буквально створений для того, щоб колекціонувати в ньому автомобілі. Тут вміститься аж до 50 експонатів, які можна буде ремонтувати і заправляти на місці.
Виставлений на продаж особняк – це цілий комплекс будівель, що розмістилися на 20 акрах землі. Він містить шикарно облаштований головний будинок площею 836 квадратних метрів, окремий гостьовий будинок з місцем для автофургона, будинок для прислуги і багато іншого. Оголошення розміщено на сайті Zillow.
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Але найбільше вражає підземний гараж з окремим входом, в якому вільно вмістяться 50 автомобілів. Крім того, він обладнаний двома підйомниками, вмонтованим у підлогу діностендом та іншими атрибутами автомайстерні. А це означає, що при наявності кваліфікованого персоналу, обслуговувати свою колекцію машин можна буде прямо на території маєтку.
Крім цього, в оголошенні йдеться, що тут є ще й власна крита автомийка, обладнана зарядна станція для Tesla, а на вулиці – персональна АЗС. За таку розкіш майбутньому власнику доведеться заплатити 12 мільйонів доларів.
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