У мережі показали, як виглядає позашляховик з пробігом майже 2,5 мільйона кілометрів

Легкові машини рідко можуть похизуватися рекордними пробігами. Хоча все ж зустрічаються екземпляри, які можуть здивувати показником на одометрі. Серед таких Dodge Ram 3500, який придбали в 1997 році.

Позашляховик Dodge Ram 3500 використовують по цей час. З його допомогою транспортують човни, причепи для коней та інші великогабаритні вантажі. При цьому обслуговування і ремонт жодного разу не проводилися у дилера. Всі поломки усуває власник своїми силами.

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За своє життя пікап проїхав 2,4 мільйона кілометрів. Попри солідний вік і рекордний пробіг, машина виглядає непогано. На кузові є осередки корозії і відколи фарби, але вони мінімальні. До того ж варто відзначити, що власник проживає в північному штаті Орегон, де взимку використовується багато дорожньої хімії, яка негативно впливає на стан авто.

За словами власника, зберегти рідну комплектацію не вдалося. У пікапі кілька разів міняли мотор. Основною причиною його заміни служила не поломка, а збільшення витрати масла. Нинішній агрегат незабаром теж чекає заміна, позаяк він пройшов уже понад 800 000 км. Також Ram 5500 не пощастило з коробками передач, які довелося міняти 12 разів. Однак власник не сумує і має намір проїздити на цьому авто ще 10-15 років. Адже в ньому він знає кожен гвинтик і може замінити його власноруч.

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