Собаки-роботи на безпілотному електромобілі: якою буде доставка майбутнього

Автономна доставка у поєднанні роботів і безпілотних автомобілів – за словами розробників, запорука успіху.

Компанія Continental представила на виставці CES своє бачення автономної доставки: вона запропонувала розміщувати роботів на бортах безпілотних електромобілів. Таке рішення повинно, на думку його авторів, підвищити доступність, ефективність і безпеку доставки.

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Собаки-роботи на електромобілі доставлятимуть товар

Continental показала і самі транспортні засоби, які вона передбачає використовувати у поєднанні з роботами. Їх назвали Continental Urban Mobility Experience (CUbE).

В Continental вважають, що електромобілі-капсули CUbE і роботи можуть скласти ефективну транспортну команду, в якій є запорука успіху цілісних концепцій доставки з використанням аналогічних рішень для різних платформ.

Безпілотні електромобілі

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