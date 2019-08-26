У США придумали новий спосіб оплати товарів в супермаркетах

Американська мережа супермаркетів 7-Eleven впровадила новий спосіб оплати товарів через мобільний додаток безпосередньо в магазині. Ця послуга працює вже у 15 магазинах мережі.

Відомо, що технологія під назвою Scan&Pay розроблена і запатентована мережею 7-Eleven, і поступово впроваджується у власні магазини впродовж року. Спочатку послуга працювала тільки в штаті Техас, а в серпні 2019-го цей сервіс підключили й в магазинах у Нью-Йорку.

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Для оплати достатньо лише просканувати товар за допомогою спеціального додатка

Завдяки платформі Scan&Pay, покупець може не оплачувати товари на касі і, відповідно, не стояти в чергах. Для цього необхідно завантажити на смартфон офіційний додаток 7-Eleven, просканувати штрих-код товару і оплатити товар за допомогою Apple Pay, Google Pay або традиційними дебетовою чи кредитною картками. Після оплати, клієнти магазину повинні просканувати спеціальний QR-код на виході з магазину, тим самим підтвердивши свої покупки.

У додатку є обмеження тільки на ті види товарів, які вимагають допомоги касира – гарячі продукти, фінансові послуги і продукти з перевіркою віку (алкоголь і тютюнові вироби).

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